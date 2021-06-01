Волейбол
Лига наций. Женщины
Новости
Статьи Таблицы Календарь / Результаты
Новости   //    Волейбол   //    Лига наций / Женщины

Сборная России проиграла Бразилии в женской Лиге наций

1 июня 2021, 23:36
Сборная России.
Сборная России.
Теги:

Женская сборная России потерпела поражение в матче Лиши наций против Бразилии.

Россиянка не смогли навязать соперницам серьезного сопротивления. Бразильянка выиграли в трех сетах. Причем во втором сете сборная Росси смогла набрать только 11 очков.

Волейбол

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Бразилия — Россия — 3:0 (25:20, 25:11, 25:18)

1 июня.

Италия — Япония — 2:3 (25:27, 19:25, 25:16, 25:21, 13:15)

1 июня.

США — Голландия — 3:0 (25:22, 25:15, 25:18)

1 июня.

Китай — Канада — 2:3 (22:25, 25:21, 17:25, 25:15, 12:15)

1 июня.

Сербия — Таиланд — 3:0 (25:19, 25:23, 25:23)

1 июня.

Бельгия — Польша — 3:2 (25:15, 17:25, 25:19, 22:25, 15:12)

1 июня.

Турция — Германия — 3:0 (25:20, 25:20, 25:22)

1 июня.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/nationsleague/2021/

Читайте также

Канадцы в шаге от исторического провала. Поражением от финнов они сами поставили себя на грань вылета
Россия — Белоруссия: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Стало известно время начала четвертьфинала ЧМ-2021 Россия — Канада
Что ждет Россию, если победим Канаду? Разбираем сетку плей-офф чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд