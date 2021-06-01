Сборная России проиграла Бразилии в женской Лиге наций
Женская сборная России потерпела поражение в матче Лиши наций против Бразилии.
Россиянка не смогли навязать соперницам серьезного сопротивления. Бразильянка выиграли в трех сетах. Причем во втором сете сборная Росси смогла набрать только 11 очков.
Волейбол
Лига наций. Женщины
Предварительный раунд
Бразилия — Россия — 3:0 (25:20, 25:11, 25:18)
1 июня.
Италия — Япония — 2:3 (25:27, 19:25, 25:16, 25:21, 13:15)
1 июня.
США — Голландия — 3:0 (25:22, 25:15, 25:18)
1 июня.
Китай — Канада — 2:3 (22:25, 25:21, 17:25, 25:15, 12:15)
1 июня.
Сербия — Таиланд — 3:0 (25:19, 25:23, 25:23)
1 июня.
Бельгия — Польша — 3:2 (25:15, 17:25, 25:19, 22:25, 15:12)
1 июня.
Турция — Германия — 3:0 (25:20, 25:20, 25:22)
1 июня.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/nationsleague/2021/
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