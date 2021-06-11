Наши шансы на попадание в финальную четверку все меньше.

Лига наций. Мужчины

Словения — Россия — 3:2 (19:25, 25:23, 22:25, 25:20, 15:8)

Очки в атаке — 63:47. На блоке — 9:14. Эйсы — 6:7.

Самые результативные: Волков — 16, Клюка — 11. С: Чебуль — 32.

Последняя встреча со Словенией закончилась для российской сборной крахом. 0:3 в четвертьфинале Евро-2019 — и досрочный вылет с турнира. Это была очень звонкая пощечина. Практически весь нынешний состав прекрасно помнит тот вечер в Любляне. И отыграться за такое явно было бы не лишним.



Добавляло мотивации и турнирное положение. Наши перед сегодняшней игрой были на седьмом месте в Лиге наций, словенцы — в четверке. Еще раз напомним, что для выхода в финальную часть турнира нужно закончить групповой этап как раз в топ-4.

Для Словении игра также была крайне важна. Эту сборную прокатили мимо Лиги наций, хотя в 2017-м она выиграла Кубок претендентов. Сказали, что-то была Мировая лига, а теперь образован новый турнир, так что извиняйте. Балканцы пытались доказывать, биться за правду, собирались в суд, но изменить так ничего и не смогли. В итоге спустя два года словенцы выиграли еще один претендентский кубок — и пробились-таки в полузакрытую лигу. И теперь намерены доказать всем, что добивались этого не для того, чтобы скромно сидеть в уголочке.

Плюс пока остальные команды все еще разбираются с составами и находятся в разном физическом состоянии из-за подготовки к Токио, для словенцев, которые не попали в Токио, Лига наций — главный турнир лета. Победы над грозными Польшей и Францией — лишнее тому подтверждение.

Несмотря на это, все казалось, что Россия победит. Нам было нужнее. И начали хорошо — уверенно взяли первый сет, работал на полную блок (особенно старался Вольвич).



Забрали бы вторую партию, возможно, сейчас мы говорили бы в другой тональности. Но команда Саммелвуо не сумела дожать соперника с 23:21, проиграв четыре розыгрыша подряд. Ничего не получалось в атаке.

Низкая реализация стала одним из главных факторов итогового поражения. Не пошло у Михайлова (Макс забил только 7 из 19) — и второго надежного элемента в нападении просто не нашлось. По-прежнему крайне нестабилен Клюка. Полетаев, заменивший Михайлова, смотрелся лучше, но тоже совсем не блистал. Увереннее других действовал Волков, однако не настолько, чтобы потащить за собой всю команду. Как это, например, делал у словенцев Клемен Чебуль, реализовавший из 40 атак 27.

В ключевой партии, на тай-брейке, у России не получилось вообще ничего. Забить не могли ни центры, ни Полетаев, ни Волков. Словенцы же, напротив, практически не ошибались. В итоге обескураживающее начало в виде 2:8. Дальше команды просто доигрывали.

Как и в неудачных матчах с Польшей и Францией, огорчают не сами поражения, а то, как легко наша команда сдается в тяжелых ситуациях. Может быть, все боятся приметы, согласно которой команда, побеждающая в Лиге наций (до этого в Мировой лиге), проигрывает главный старт? В 2018-м наша команда после триумфа в Лилле осталась без полуфинала на чемпионате мира, а в 2019-м после яркой победы в Чикаго проиграла на Евро тем самым словенцам. Если на этот раз получится все наоборот — мы будем только рады.



Пока же турнирная ситуация и игра главной мужской игровой команды страны вызывают большую тревогу.