Благодаря этой победе наша поднялась на второе место в Лиге наций.

Лига наций. Мужчины

Россия — США — 3:1 (25:22, 25:19, 17:25, 25:19)

Очки в атаке — 56:52. На блоке — 6:5. Эйсы — 2:3.

Самые результативные: Клюка — 17, Михайлов — 15.

Америка, наряду с Бразилией, самый принципиальный соперник для нашей мужской сборной в последние лет пять. Во-первых, США выиграли у России матч за бронзу в Рио-2016, вытащив игру с 0:2. Во-вторых, они оформили 3:0 на ЧМ-2018. В-третьих, главный тренер Джон Спироу не раз довольно иронично высказывался о стиле игре нашей сборной, намекая, что все держится на силе, «физике» и росте, но только не на интеллекте.

Россия отвечала убойным победами в Лиге наций. Самая обидная для США — однозначно, финал 2019 года. Тогда, в Чикаго, без Михайлова, Мусэрского и Вольвича команда Туомаса Саммелвуо лишила хозяев праздника.

Понятно, что главное этим летом — Олимпиада. И Россия с США в Токио, кстати, в одной группе. Но напряжение в играх этих команд зашкаливает на турнире любого уровня. Тем более, что обе сборные планирует попадать в финальную четверку нынешней Лиги наций. А для этого терять много очков никак нельзя.

Игру наша команда начала в неожиданном составе. В старте вышли Михайлов, Семышев, Клюка, Власов, Куркаев и Панков. Павел впервые в жизни появился в основе сборной России. И проявил себя очень здорово. Мика Кристенссон, который считается одним из лучших связующих мира, на фоне российского коллеги ничем не выделялся. Панков играл смело, расковано и эффективно. Игорю Кобзарю вернуть себе статус первого пасующего будет непросто.

Эпизодами просто шикарен был Клюка. Егор набирает форму — и это здорово. Сумасшедший замес идеальной техники, прыжка и чтения площадки делают его уникумом. Одна из его атак в первом сете из четвертой зоны в первый метр — просто за пределами понимания. Такой Клюка команде очень нужен.

В общем-то, в двух стартовых партиях никто не выпадал (потом в атаке просел Семышев). И в этом игровом отрезке Россия показывала свою лучшую игру в этой Лиге наций. В третьем поначалу тоже все шло нормально, но американцы так просто отдать этот матч не могли. Они явно завелись и особенно здорово добавили в защите. Цепляли практически все. Спасали сумасшедшие мячи — и это еще сильнее разжигало их. Концовку они провели просто безошибочно и забрали сет.

В чем-то это даже хорошо. Так, благодаря такому повороту, Саммелвуо пошел на игровые перестановки. В результате впервые на турнире на площадку вышел Мусэрский. До этого он не играл по медицинским показаниям, и его форма была загадкой. Дмитрия выпустили на позицию блокирующего и, кажется, одним своим появлением напугал американцев. По крайней мере, эмоционально они как-то подугасли. Какой-то феерии в исполнении нашего великана не было, но важный чехол оформил — впервые за весь матч подловив соперника на пайпе. Был и «гвоздь», и ложные замахи, на которые велись противники. Самое главное — с ним был выигран важнейший сет. MVP чемпионата Японии в порядке. И теперь хочется посмотреть на него побольше, чем в одной партии.

Возможно, Туомас даст ему сыграть весь матч уже сегодня — против Австралии, которая пока в Римини выглядит очень и очень скромно. Ну а наша сборная, благодаря важнейшим с турнирной точки зрения трем очкам, перемещается на второе место в таблице. Для российского болельщика после вчерашнего хоккея это хоть какое-то успокоение.