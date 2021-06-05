Леон пригвоздил Россию убийственными подачами. Поляки обыграли нашу сборную в Лиге наций

У Вильфредо — семь эйсов!

Лига наций. Мужчины

Польша — Россия — 3:1 (21:25, 25:19, 25:19, 25:14)

Очки в атаке — 42:45. На блоке — 12:4. Эйсы — 12:6.

Самые результативные: Михайлов — 18, Волков — 14. П: Леон — 25

У поляков сейчас гениальное поколение. В 2014-м они выиграли домашний чемпионат мира, а спустя четыре года умудрились защитить титул. Мало того что в составе сборной сейчас несколько двукратных чемпионов мира, так еще и Лигу чемпионов-2021 выиграла «Закса». Но и это еще не все. С 2019 года за Польшу выступает уроженец Кубы Вильфредо Леон — лучший по многим версиям волейболист мира. Банда у Витала Хейнена — сумасшедшая. И с таким подбором игроков задача может быть только одна: победить на Олимпийских играх.

У России цели схожие. Пусть чемпионов мира у нас пока нет (будем надеяться, после домашнего ЧМ-2022 это изменится), но команда однозначно входит в обойму лучших на планете. И тех же поляков в последние годы обыгрывала нередко.

На очную встречу оба главных тренера выпустили составы, близкие к оптимальным. У нас вышли Михайлов, Клюка, Волков, Мусэрский, Вольвич и Панков. Либеро — Голубев. И начиналось для нас все довольно оптимистично. Большую часть первого сета лидировали, потом отпустили чуть поляков, но при счете 18:20 на подачу встал Михайлов — и сделал разницу. Максим стрелял до 24:20, замучив защиту соперника. Забрать этот сет было делом техники.

Увы, но в дальнейшем с подачами у нас не получалось ничего. Да, были единичные эйсы Волкова и Мусэрского, но о сериях речи не шло. В общем-то, эта проблема прослеживается у нашей команды на протяжении всего нынешнего турнира. А вот поляки бомбили от души. Замучил хитрыми подачами Бенек, уморил коварными планерами Клос, ну а Леон просто затерроризировал российскую защиту. Особенно доставалось Голубеву. Суммарно у Вильфредо набралось аж семь эйсов! Вплоть до нынешней Лиги наций это было бы рекордом турнира, но в Римини этот парень успел выдать еще более яркий матч — сербам он с подачи заколотил 13 очков.

По большей части именно разница на подачах стала ключевым моментом игры. Второе — блок. Этот элемент игры всегда считался именно российским, но сегодня преимущество поляков получилось трехкратным — 12:4. А у Мусэрского — ни одного чехла. Где это видано?

Начиная со второй партии поляки плотно забрали инициативу и особых вариантов нам не оставляли. Только начинали подбираться — так подачами делали отрыв. У России все нормально было с атакой, но для победы над соперником такого уровня лишь этого недостаточно. Саммелвуо пытался вносить коррективы, но выходы Богдана, Кобзаря и Семышева ход игры не изменили.

Проигрывать всегда неприятно. Нет ничего хорошего, что в четвертом сете борьбы не получилось вообще. Но наши резервы очевидны. Те две Лиги наций, которые взяла Россия, были выиграны во многом за счет агрессивной подачи в решающих играх. У нас есть те, кто умеет подавать шикарно. Взять сегодняшний стартовый состав — это и Михайлов, и Волков, и Клюка, и Панков, и Мусэрский. Как только удастся настроить этот элемент, станет гораздо проще.

Пока же три дня перерыва — и еще одна важнейшая игра. С Францией.