И один в поле воин. Дерзкий голландец зарубился со всей сборной России!

Мужская сборная стартовала в Лиге наций с победы в четырех сетах

Лига наций. Мужчины

Россия — Нидерланды — 3:1 (25:19, 25:22, 18:25, 25:20)

Очки в атаке — 51:49. На блоке — 10:6. Эйсы — 10:6.

Самые результативные: Михайлов — 24, Вольвич — 13. Н: Абдель-Азиз — 29.

Будь в Голландии три Нимира Абдель-Азиза — это была бы одна из лучших сборных мира. 29-летний диагональный не просто парень, который делает разницу. Он в одиночку способен вытаскивать целую команду. Во многом благодаря ему «Трентино» долетел до финала Лиги чемпионов. Теперь этот волейбольный гений пытается самостоятельно тянуть всю сборную Нидерландов. По крайней мере, против нашей команды он провел выдающуюся игру. А третий сет выиграл практически в одиночку.

Все катилось к сухой победе России. При счете 2:0 по партиям и 12:12 в третьей казалось, что наша команда додавит в концовке. Но сначала было проиграно очко, а потом на подачу вышел тот самый Абдель-Азиз — и выдал по-настоящему космическую серию. Четыре эйса (!) и две подачи такой силы, что после нашего приема мяч возвращался на площадку голландцев — и сам капитан забивал. Причем винить нашу защиту сложно, Нимир стрелял по 127-128 км/ч, да временами еще по линии. Не уверен, что в мире есть еще хотя бы один игрок, который способен повторить такое. Один-два раза — и Леон, и Михайлов, и Зайцев. Но вот шесть подряд...

Не факт, что и у Абдель-Азиза еще будут такие номера в шоу-программе этой Лиги наций. Тот сет стал его бенефисом. После того, как счет вырос до 19:12, все всё уже поняли. Он выиграл партию. Помимо диких подач Нимир весь матч феерил в атаке, забив 23 из 37. Почти каждый второй мяч в нападении отдавался ему. Всего диагональный за четыре сета настрелял 29 очков.

Если у голландцев есть одна ярко-выраженная звезда, то у России — сумасшедший набор игроков. Когда Абдель-Азиз выходил на подачу — становилось страшно. Вот только в составе нашей команды серьезно затруднить мог практически каждый. По три эйса у Михайлова и Вольвича, по два — у Богдана и Панкова. А ведь есть еще Клюка, Подлесных, Полетаев, Волков, ну и дальше по списку.

Сила нашей сборной в том, что решить может практически любой. Конкуренция огромная как на блоке, так и в атаке. О чем говорить, если сегодня так и не вышли Мусэрский и Волков — два Дмитрия, каждый из которых может стать MVP абсолютно любого турнира. И разве это было заметно?

В старте первого матча Лиги наций Туомас Саммелвуо выпустил Михайлова, Клюку, Подлесных, Кобзаря, Власова, Вольвича и на позиции либеро — Голубева. Немало времени получили Панков и Богдан. Какие-то выводы по одной игре делать сложно. Видно, что команда собрана и заряжена. Абсолютно никто не выпадал. Смотреть на эту сборную — очень приятно. Ждем новых игровых сочетаний и еще более серьезных соперников. Так уже в субботу — матч с Ираном. Который на бумаге котируется куда выше, чем Нидерланды.