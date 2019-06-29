В Федерации волейбола уверены уверены, что Россия поборется за победу в Лиге наций

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что мужская сборная России выполнила все поставленные задачи и готова бороться в Лиге наций за победу.

Сегодня сборная в матче предварительного турнира одержали победу над Аргентиной – 3:2, которая позволила россиянам досрочно выйти в финальный раунд Лиги наций.

– Выполнили все задачи – досрочно вышли в финал, дали поиграть молодым волейболистам, – цитирует ТАСС Яременко. – Мы смогли это сделать, даже несмотря на перелеты и другие сложные условия. Можно оценить выступление на предварительном этапе как положительное, будем бороться в финале за победу.

30 июня сборная России сыграет с Китаем. Финальный турнир состоится 10-14 июля в Чикаго, где сыграют шесть команд, в том числе хозяева турнира.