Уфа и Ярославль в 2020 году примут этапы Лиги наций

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что российские города примут этапы Лиги наций в 2020 году.

— В 2020 году Уфа примет этап женской Лиги наций, а Ярославль — этап мужского турнира, — приводит «РИА Новости» слова Яременко.

Мужской этапа Лиги наций пройдет с 29-го по 31 мая, участие в нем примут Россия, США, Польша и Австралия. Женский этап, в котором сыграют Россия, Южная Корея, Сербия и Канада, пройдет 9-11 июня.

В 2019 году победителем Лиги наций у мужчин второй раз подряд стала сборная России, у женщин дважды подряд побеждала сборная США.