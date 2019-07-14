Туомас Саммелвуо: "Сборная России сделает все, чтобы победить в финале Лиги Наций"

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо рад, что его команде удалось выйти в финал Лиги Наций, где россияне сыграют со сборной США. По словам специалиста, игроки сделают все возможное, чтобы победить.

Напомним, что ночью россияне обыграли команду Польши со счетом 3:1 в полуфинале турнира, который проходил в Чикаго.

– Я просто очень рад за нашу команду. В ее составе немало игроков, которые не имеют большого опыта выступлений за сборную, – цитирует Volleyball World слова Саммелвуо. – Мне нравится атмосфера в коллективе. Здорово, что мы смогли выйти в финал. Надеюсь, мы сможем насладиться моментом и нашей игрой. Конечно, мы сделаем все, чтобы победить. Но чем меньше мы будем думать об этом, тем лучше сможем сконцентрироваться на том, чтобы проявить свои умения.

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