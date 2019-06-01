Туомас Саммельвуо: "Сборная России провела матч на ручном тормозе"

Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо после поражения от Франции в стартовом матче Лиги наций (1-3) отметил, что россияне совершали много неоднозначных действий, играя как будто на ручном тормозе.

- Я уверен, что чем больше мы будем играть, тем лучше у нас будет получаться, - цитирует ТАСС Саммельвуо. - Сегодня мы провели матч на ручном тормозе, было много эмоций. У нас произошли проблемы с построением нашей игры, после второго сета действовали лучше соперника, но принимали много неоднозначных решений. Думаю, что мы могли сыграть качественней.