Туомас Саммелвуо: "Сборная России отлично провела уик-энд"

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо остался доволен тем, как команда сыграла на домашнем этапе Лиги наций. Россияне обыграли Италию и США со счетом 3:0 в Уфе.

– Первая партия была очень важна сегодня. Итальянцы уделили много внимания нашей подаче, но мы ждали свой шанс, – цитирует РИА Новости Саммелвуо. – Выиграли пару важных мячей в концовке первого сета. Затем игра пошла уже более уверенно, во второй партии итальянцы не справились с нашей подачей. Это придало нам уверенность в третьей партии. Мы отлично провели этот игровой уик-энд. Главное, что мы стараемся расти, ищем то, что можно улучшить. Но результаты тоже всегда важны, победы придают уверенность.

Состояние Виктора Полетаева не зависит от меня. Весь год не может все получаться идеально. Вите нужно было передохнуть перед этими матчами. Важно, что у нас есть и Денис Земченок. Командная игра не зависит от одного игрока.

Возможно, мы ничего не поменяем в следующем уикенде. Вот сейчас для нас по-настоящему начинается Лига наций, три тяжелых выезда подряд.