Сергей Тетюхин: "Сердце до сих пор не отпускает"

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин после победы в Лиге наций похвалил команду. В финале российские волейболисты обыграли сборную США со счетом 3-1. Россияне второй год подряд стали победителями турнира.

– Сердце до сих пор не отпускает. Перенервничал. Круто. Молодцы. Команда! У меня отец всегда, когда хотел похвалить, говорил: "Мужички". Это прям высшая степень, – отметил Тетюхин. – И вот сегодня я мог бы сказать так о сборной. Пацаны действительно играли по-мужски. Хотя было очень непросто. Против американцев на их площадке – всегда тяжело. А по опыту наша нынешняя сборная и американская – небо и земля.

Но, тем не менее, парни показали, что у них есть стержень, характер. Не все сыграли на 100%, но никто не боялся брать на себя ответственность – вот что очень круто. Бывает так, что в тяжелых ситуациях все разбегаются по сторонам. Это не наш случай.

Что же касается того, что не у всех пошло – это спорт. Поверьте, не бывает так, чтобы получалось сразу у всех. А тот факт, что мы не разваливаемся, когда кто-то выпадает, вселяет большие надежды на будущее.

– Когда последний раз так радовались победе?

– Для меня это новые впечатления. Адреналина, переживаний и радости не меньше, чем, когда был на площадке.

– Сейчас все будут хвалить сборную. Может ли это навредить?

– Это же не просто аванс. Когда есть за что хвалить – можно делать это. Команда проделала большую работу. Налетали десятки тысяч километров. И перед "Финалом шести" мало кто предполагал, что у нас получится победить. Но парни собранно отыграли все матчи. Вопрос нет вообще ни к кому. (Владимир Иванов)