Сборная России обыграла Австралию в Лиге наций

В матче предварительного турнира мужской Лиги наций сборная России одержала победу над Австралией в предварительном раунде мужской Лиги наций – 3:0. В турнирной таблице россияне занимают третье место. Австралия располагается на 13-й строчке.

29 июня Россия сыграет с Аргентиной, а 30-го с Китаем.

Финальный турнир состоится 10-14 июля в Чикаго, где сыграют шесть команд, в том числе хозяева турнира.

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Австралия – Россия – 0:3 (20:25, 15:25, 18:25)

Китай – Аргентина – 1:3 (17:25, 25:20, 21:25, 19:25)

Лига наций, мужчины: новости и обзоры, турнирная таблица, расписание и результаты матчей