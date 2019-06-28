Сборная России обыграла Австралию в Лиге наций

В матче предварительного турнира мужской Лиги наций сборная России одержала победу над Австралией в предварительном раунде мужской Лиги наций – 3:0. В турнирной таблице россияне занимают третье место. Австралия располагается на 13-й строчке.
29 июня Россия сыграет с Аргентиной, а 30-го с Китаем.
Финальный турнир состоится 10-14 июля в Чикаго, где сыграют шесть команд, в том числе хозяева турнира.
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Австралия – Россия – 0:3 (20:25, 15:25, 18:25)
Китай – Аргентина – 1:3 (17:25, 25:20, 21:25, 19:25)
Russia 🇷🇺 sweeps hosts Australia 🇦🇺 (25-20, 25-15, 25-18) in #VNLMen Brisbane#Results on the #VNL Match Centre :https://t.co/KKGcobUiEQ#Volleyball #BePartOfTheGame @ausvolley @RusVolleyTeam pic.twitter.com/LY8PqNNwME— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 28 июня 2019 г.
Лига наций, мужчины: новости и обзоры, турнирная таблица, расписание и результаты матчей