Саммелвуо заявил, что не знает, кто сыграет со сборной США

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо прокомментировал победу над Португалией (3:0) в матче второго этапа Лиги Наций.
Завтра, 8 июня, россияне встретятся со сборной США.
– Почему всю игру провели одним составом? – вопрос Саммелвуо.
– Понимаю, что есть пять-шесть мнений по поводу того, как надо играть. Но в Лиге наций все соперники серьезные и я решил сегодня сделать так.
– Денис Земченок отыграл три сета после удачного матча с Сербией. Поэтому предпочли его Виктору Полетаеву?
– Виктор пока набирает форму после чемпионата России. Опять же – такого было тренерское решение. И если честно, я сам не знаю, кто будет играть завтра. (Владимир Иванов)
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