Саммелвуо заявил, что не знает, кто сыграет со сборной США

Главный тренер сборной России​ Туомас Саммелвуо прокомментировал победу над Португалией (3:0) в матче второго этапа Лиги Наций.

Завтра, 8 июня, россияне встретятся со сборной США.

– Почему всю игру провели одним составом? – вопрос Саммелвуо.

– Понимаю, что есть пять-шесть мнений по поводу того, как надо играть. Но в Лиге наций все соперники серьезные и я решил сегодня сделать так.

– Денис Земченок отыграл три сета после удачного матча с Сербией. Поэтому предпочли его Виктору Полетаеву?

– Виктор пока набирает форму после чемпионата России. Опять же – такого было тренерское решение. И если честно, я сам не знаю, кто будет играть завтра. (Владимир Иванов)