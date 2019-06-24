Саммелвуо рассказал, почему Полетаев не сыграл с Бразилией

Главный тренер мужской сборной России​ Туомас Саммелвуо объяснил, почему диагональный Виктор Полетаев не сыграл в матче предварительного раунда Лиги наций с Бразилией​ (0:3).

– Полетаева в следующем уикенде не будет. А в Австралии у нас важные игры. Нужно было, чтобы Денис Земченок почувствовал тонус. Он должен быть готов.

Витя сейчас плюс ко всему не в оптимальных физических кондициях. Вы же знаете, что еще накануне игры с Германией было неизвестно, сможет ли он сыграть. Спасибо медицинскому персоналу, что они все-таки сумели восстановить его. У Полетаева есть некоторые проблемы со спиной.

Сборной России в предварительном раунде Лиги наций предстоит провести еще три встречи: с Австралией, Аргентиной и командой Китая​.

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