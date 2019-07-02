Саммелвуо признался, что ему нравится российский патриотизм

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммелвуо рассказал о выездной игре в рамках предварительного турнира Лиги наций с Австралией (3:0).
– Какой показалась Австралия?
– Огромная свобода. Во всем. Много разных культур, еда, демократия. Прекрасная страна. И очень красивая. Менталитет интересный.
– В метро там не проверяют билеты, в кино – тоже. Все построено на доверии. Как России прийти к этому?
– Не могу советовать в таких вещах. Кто я такой? Мне просто интересно наблюдать, видеть особенности каждой страны.
– Какие они у России?
– Мне нравится патриотизм, который есть у вас. Огромнейший патриотизм! Иногда на этом можно играть, заводить команду. Считаю, что это очень важно, когда за свои флаг и страну человек готов из кожи вон лезть, – сказал Самвел
Лига наций. Мужчины. Финал шести. Чикаго (США). 10-14 июля.
Группа А. Россия, Франция, США. Группа В. Бразилия, Иран, Польша.