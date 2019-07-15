Самая лучшая команда. Россия – чемпион Лиги наций

Мужская сборная России второй год подряд выиграла один из самых престижных и сложных турниров – Лигу наций.

В финальном поединке в Чикаго наша команда одолела американцев со счетом 3:1.

Это шестой титул российских волейболистов на больших соревнованиях за последние семь лет.

В нынешнем сезоне Лигу наций не включают даже в топ-3 главных турниров года. Ведь впереди олимпийская квалификация, Кубок мира и чемпионат Европы. Но успех в Чикаго все равно значит очень многое, в первую очередь – в моральном плане. Ведь это первый международный титул финского тренера Туомаса Саммелвуо, который возглавил нашу сборную в марте. В Лиге наций россияне выступали в экспериментальном составе, но все равно доказали, что мы остаемся законодателями мод в мужском волейболе.

Конечно, делать победные прогнозы на Олимпиаду-2020 пока рано. Но очевидно, что в Токио мы способны отправить команду, претендующую на очень многое – возможно, самую конкурентоспособную и самую стабильную среди всех игровых видов спорта. Ожидания от мужского волейбола за год до Игр после двукратной победы в Лиге наций очень большие. И главное – наши волейболисты приучили нас к тому, что эти самые ожидания они регулярно оправдывают.

– Лига наций показала, что наши ребята готовы психологически, тактически и умеют найти в себе резервы, когда трудно.

Станислав Шевченко, президент Всероссийской федерации волейбола

– Я счастлив как никогда. Все, чего хотели, мы достигли. Но надо смотреть дальше.

Туомас Саммелвуо, главный тренерсборной России

– И перед "Финалом шести" мало кто предполагал, что у нас получится победить. Но парни отыграли так, что вопросов нет вообще ни к кому.

Сергей Тетюхин, генеральный менеджер сборной России

Лига наций, мужчины: новости и обзоры, турнирная таблица, расписание и результаты матчей