Российские волейболисты досрочно вышли в финальный раунд Лиги наций после победы над Аргентиной

В матче предварительного турнира мужской Лиги наций сборная России одержала победу над Аргентиной в предварительном раунде лиги – 3:2. Этот результат позволил российским волейболистам досрочно выйти в финальный раунд Лиги наций.
В турнирной таблице россияне занимают третье место. Аргентина располагается на 8-й строчке.
Сборная России сыграет 30 июня с Китаем. Финальный турнир состоится 10-14 июля в Чикаго, где сыграют шесть команд, в том числе хозяева турнира.
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Аргентина – Россия – 2:3 (19:25, 25:22, 18:25, 25:21, 11:15)
Match done!— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 29 июня 2019 г.
Russia 🇷🇺 takes the decider (25-19, 22-25, 25-18, 21-25, 15-11) against Argentina 🇦🇷 in #VNLMen Brisbane 🇦🇺#VNL #Results and more on the Match Centre: https://t.co/V5de4wGDnf#BePartOfTheGame @Voley_FeVA @RusVolleyTeam pic.twitter.com/bE3wOMVRLz
Лига наций, мужчины: новости и обзоры, турнирная таблица, расписание и результаты матчей