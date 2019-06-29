Российские волейболисты досрочно вышли в финальный раунд Лиги наций после победы над Аргентиной

В матче предварительного турнира мужской Лиги наций сборная России одержала победу над Аргентиной в предварительном раунде лиги – 3:2. Этот результат позволил российским волейболистам досрочно выйти в финальный раунд Лиги наций.

В турнирной таблице россияне занимают третье место. Аргентина располагается на 8-й строчке.

Сборная России сыграет 30 июня с Китаем. Финальный турнир состоится 10-14 июля в Чикаго, где сыграют шесть команд, в том числе хозяева турнира.

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

​Аргентина – Россия – 2:3 (19:25, 25:22, 18:25, 25:21, 11:15)

Лига наций, мужчины: новости и обзоры, турнирная таблица, расписание и результаты матчей