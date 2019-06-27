Россия, Китай и Аргентина собираются отправить в FIVB жалобу на питание в Брисбене

Российская сборная вместе с командами Китая и Аргентины​ планирует отправить в Международную федерацию волейбола (FIVB) коллективное письмо с жалобой на качество питания в отеле Брисбена, где поселили команды на австралийский тур Лиги наций.

После скудного завтрака, на котором были только скрамбл и хлопья (отсутствовали элементарные сосиски, сыр, творог и вообще белковая пища), последовал не менее скромный обед.

Вместо обязательного для спортсменов разнообразия блюд команды увидели лишь слегка разваренные макароны и курицу. Отсутствовали даже овощи, не говоря уже про что-либо еще.

Стоит отметить, что сборные поселили в студенческом кампусе. (Владимир Иванов)