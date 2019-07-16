Президент ВФВ: "Финал Лиги наций – это уже не тренировочный турнир"

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко после победы в финальном раунде Лиги наций оценил выступление сборной России.

– Финал Лиги наций – это уже не тренировочный турнир. Здесь собралась шестерка лучших команд мира, – приводят слова президента ВФВ "Известия". – На предварительных этапах еще возможны эксперименты, но не в финальном раунде. Поэтому побеждать таких соперников, как Франция, Польша и США, крайне важно. Это элита мирового волейбола. У нас в сборную дорога открыта всем.

Несколько человек в сборной России вообще дебютировали в этой Лиге наций, в том числе и в финальном раунде. Команда действительно молодая получилась. В ближайшее время к ней присоединится несколько более возрастных волейболистов. В целом мы имеем костяк, на который можно рассчитывать в следующих турнирах.