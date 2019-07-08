Полетаев – самый результативный российский игрок предварительного раунда Лиги наций

Диагональный сборной России Виктор Полетаев стал самым результативным российским игроком на предварительном этапе Лиги наций.
По подсчетам тренера-статистика сборной России и "Зенита" Дениса Попова, Полетаев набрал 149 очков (4,66 за сет). Следующими за ним по личной результативности идут Ильяс Куркаев со 122 очками (2,49 за сет) и Егор Клюка со 120 очками (4,00 за сет).
По результативности атак лидирует Игорь Кобзарь с 72,2%, эффективнее всех в приеме оказался Федор Воронков (53%), а лучший по подаче Клюка – 20 эйсов (0,67 за сет), следует из данных на официальном сайте питерского клуба.
А лучшим в блоке стал Куркаев – 25 блоков (0,51 за сет).
Дополнительная информация
https://vczenit-spb.ru/tsifry-denisa-popova-kto-byl-luchshim-v-sbornoj-rossii-v-regulyarke-ligi-natsij/