Полетаев – самый результативный российский игрок предварительного раунда Лиги наций

Диагональный сборной России Виктор Полетаев стал самым результативным российским игроком на предварительном этапе Лиги наций.

По подсчетам тренера-статистика сборной России и "Зенита" Дениса Попова, Полетаев набрал 149 очков (4,66 за сет). Следующими за ним по личной результативности идут Ильяс Куркаев со 122 очками (2,49 за сет) и Егор Клюка со 120 очками (4,00 за сет).

По результативности атак лидирует Игорь Кобзарь с 72,2%, эффективнее всех в приеме оказался Федор Воронков (53%), а лучший по подаче Клюка – 20 эйсов (0,67 за сет), следует из данных на официальном сайте питерского клуба.

А лучшим в блоке стал Куркаев – 25 блоков (0,51 за сет).