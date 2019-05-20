Мужская сборная России объявила расширенный состав на Лигу наций

Сборная России объявила расширенную заявку на мужскую Лигу наций. В нее вошли 30 волейболистов. Среди них нашлось место олимпийскому чемпиону Дмитрию Мусэрскому, хотя ранее сообщалось, что он пропустит турнир из-за операции на паховой грыже.

Полностью расширенный состав выглядит следующим образом:

Блокирующие: Илья Власов, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Алексей Сафонов, Ильяс Куркаев, Инал Тавасиев, Алексей Самойленко;

Связующие: Павел Панков, Дмитрий Ковалев, Роман Порошин, Игорь Кобзарь, Сергей Гранкин;

Диагональные: Денис Земченок, Виктор Полетаев, Максим Михайлов, Романас Шкулявичус, Кирилл Клец;

Доигровщики: Антон Карпухов, Ярослав Подлесных, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Антон Семышев, Федор Воронков, Евгений Сивожелез, Кирилл Урсов;

Либеро: Евгений Андреев, Евгений Баранов, Роман Мартынюк, Валентин Голубев.

Первый этап Лиги наций пройдет с 31 мая по 2 июня. Россия - действующий победитель турнира.