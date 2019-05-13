Мусэрский пропустит Лигу наций из-за операции по удалению паховой грыжи

Олимпийский чемпион-2012 по волейболу Дмитрий Мусэрский заявил, что пропустит Лигу наций из-за операции по удалению паховой грыжи.
– 5 лет я терпел... – написал Мусэрский в своем Инстаграме. – Дорогие друзья, в этом году я вынужден пропустить волейбольную Национальную лигу по причине травмы, которую получил еще в августе 2014 года, за неделю до чемпионата мира. А если конкретнее, то это паховая грыжа.
⠀
На тот момент особого дискомфорта она не вызывала, но со временем многие движения стали ограничены по мере ее разрастания и увеличения. Не один год приходилось терпеть и мириться с отсутствием возможности выполнять те или иные элементы на площадке без боли или риска получить более серьезную травму. И этот риск с каждым днем увеличивался... Вечно так продолжаться не могло. И вот было принято решение сделать операцию именно сейчас.
⠀
Конечно же, я сделаю все возможное для скорейшего выздоровления и восстановления, также надеюсь на выступление в отборе на Олимпийские игры, который будет в августе этого года в Санкт-Петербурге.
⠀
P.S. Вот, к чему может привести неправильно построенная работа в тренажерном зале. Берегите себя!
5 лет я терпел... ⠀ Дорогие друзья, в этом году я вынужден пропустить Волейбольную Национальную Лигу по причине травмы, которую получил ещё в августе 2014 года, за неделю до Чемпионата Мира. А если конкретнее, то это паховая грыжа... ⠀ На тот момент особого дискомфорта она не вызывала, но со временем многие движения стали ограничены по мере её разрастания и увеличения. Не один год приходилось терпеть и мириться с отсутствием возможности выполнять те или иные элементы на площадке без боли или риска получить более серьёзную травму. И этот риск с каждым днём увеличивался... Вечно так продолжаться не могло. И вот было принято решение сделать операцию именно сейчас. ⠀ Конечно же, я сделаю всё возможное для скорейшего выздоровления и восстановления, также надеюсь на выступление в отборе на Олимпийские Игры, который будет в августе этого года в Санкт-Петербурге. ⠀ P.S. Вот, к чему может привести неправильно построенная работа в тренажерном зале. Берегите себя!
Напомним, предварительный этап Лиги наций-2019 пройдет с 31 мая по 30 июня, финал – с 10 по 14 июля.