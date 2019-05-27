12:03 | Волейбол — Лига наций / Мужчины

Мусэрский и Гранкин не вошли в заявку сборной России на Лигу наций

0
Обсудить

Волейболисты Дмитрий Мусэрский и Сергей Гранкин не вошли в окончательную заявку сборной России на Лигу наций, информирует официальный сайт Международной федерации волейбола (ФИВБ). Также на турнире не сыграют диагональный Кирилл Клец, доигровщик Евгений Сивожелез и либеро Евгений Андреев.

Заявка сборной России:

блокирующие – Илья Власов, Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Алексей Сафонов, Ильяс Куркаев, Инал Тавасиев, Алексей Самойленко;

связующие Павел Панков, Дмитрий Ковалев, Роман Порошин, Игорь Кобзарь;

диагональные Денис Земченок, Виктор Полетаев, Максим Михайлов, Романас Шкулявичус;

доигровщики Антон Карпухов, Ярослав Подлесных, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Антон Семышев, Федор Воронков, Кирилл Урсов;

либеро – Евгений Баранов, Роман Мартынюк, Валентин Голубев.

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ