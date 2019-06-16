Мусэрский должен восстановиться к отборочному турниру на Олимпиаду-2020

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский должен успеть восстановиться к квалификационному турниру на Олимпиаду 2020 года в Токио. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. По его словам, состав на олимпийский квалификационный турнир будет объявлен после окончания Лиги наций.

Мусэрский пропускает групповой этап Лиги наций из-за операции. Олимпийский квалификационный турнир у мужчин пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Россияне сыграют на турнире с командами Ирана, Кубы и Мексики, победитель получит путевку на Игры.

- У Мусэрского была плановая операция, он проходит восстановление, которое идет по плану. Думаю, он должен быть готов к олимпийской квалификации, - цитирует ТАСС Яременко. - У нас будет неделя перерыва после финала Лиги наций, планируется семь-восемь дней отдыха. При этом ребята, которые во время Лиги наций лечились и отдыхали, начнут работать раньше. Эта же команда потом будет играть на чемпионате Европы.