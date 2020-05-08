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Лига наций не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса

12:30
Сборная России выиграла Лигу наций в 2019 году. Фото AFP
Сборная России выиграла Лигу наций в 2019 году. Фото AFP
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Совет международной федерации волейбола решил из-за пандемии коронавируса отменить розыгрыш Лиги наций-2020, сообщается на официальном сайте FIVB.

Ранее с учетом переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год и отсутствия в этом году других волейбольных турниров, Международная федерация волейбола хочет провести Лигу наций, чтобы выполнить обязательства перед спонсорами. Но тревожная ситуация с коронавирусом в ряде стран, которые должны были принимать этапы турнира и возможные логистические проблемы заставили организацию отказаться от проведения турнира.

В 2021 году Лига наций стартует в привычные сроки и станет разогревочным турниром к Олимпиаде. «Финал шести» пройдет в Турине, где должен был состояться в этом году.

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