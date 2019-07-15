06:06 | Волейбол — Лига наций / Мужчины

Клюка - лучший подающий Лиги наций. Видео

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Подающий сборной России Егор Клюка признан лучшим на своей позиции по итогам Лиги наций. В финале россияне переиграли США (3:1).

24-летний россиянин второй раз в своей карьере выиграл Лигу наций. Свой лучший результат на этом турнире он показал в полуфинальной встрече с Польшей - 19 очков. В сегодняшнем финале он набрал 14 очков. Пресс-служба турнира опубликовала видеоролик, посвященный Клюке.

Лига наций, мужчины: новости и обзоры, турнирная таблица, расписание и результаты матчей

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