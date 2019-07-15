Клюка - лучший подающий Лиги наций. Видео

Подающий сборной России Егор Клюка признан лучшим на своей позиции по итогам Лиги наций. В финале россияне переиграли США (3:1).

24-летний россиянин второй раз в своей карьере выиграл Лигу наций. Свой лучший результат на этом турнире он показал в полуфинальной встрече с Польшей - 19 очков. В сегодняшнем финале он набрал 14 очков. Пресс-служба турнира опубликовала видеоролик, посвященный Клюке.

Best Outside Hitter: #18 Egor Kliuka 🇷🇺.#VNL FACT: The 2 time VNL champion played his best scoring performance in their semifinal win vs Poland with 19 pts. In today’s gold medal match, he scored 14 pts.#VNLMen #BePartOfTheGame pic.twitter.com/VIcRmmpNdC — Volleyball World (@FIVBVolleyball) 15 июля 2019 г.

Лига наций, мужчины: новости и обзоры, турнирная таблица, расписание и результаты матчей