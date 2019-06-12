Клюка и Волков сыграют за Россию на этапе в Иране

Определился состав сборной России, который сыграет в 3-м туре Лиги наций в иранской Урмии (14-16 июня).

Россия: связующие Дмитрий Ковалев ("Урал"), Игорь Кобзарь ("Кузбасс");

диагональные Денис Земченок ("Белогорье"), Виктор Полетаев ("Кузбасс");

доигровщики Ярослав Подлесных ("Кузбасс"), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба – "Факел"), Федор Воронков ("Нова");

блокирующие Илья Власов ("Динамо"), Иван Яковлев ("Факел"), Игорь Филиппов ("Урал"), Ильяс Куркаев ("Локомотив");

либеро Роман Мартынюк ("Локомотив"), Валентин Голубев ("Белогорье");

связующие Дмитрий Ковалев ("Урал"), Игорь Кобзарь ("Кузбасс").

Соперниками России на этапе будут сборные Ирана, Польши и Канады. (Владимир Иванов)​