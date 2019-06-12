13:27 | Волейбол — Лига наций / Мужчины

Клюка и Волков сыграют за Россию на этапе в Иране

2
Обсудить

Определился состав сборной России, который сыграет в 3-м туре Лиги наций в иранской Урмии (14-16 июня).

 
Болельщики сборной России.Волейбол в Уфе – пример для российского спорта

Россия: связующие Дмитрий Ковалев ("Урал"), Игорь Кобзарь ("Кузбасс");
диагональные Денис Земченок ("Белогорье"), Виктор Полетаев ("Кузбасс");
доигровщики Ярослав Подлесных ("Кузбасс"), Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба – "Факел"), Федор Воронков ("Нова");
блокирующие Илья Власов ("Динамо"), Иван Яковлев ("Факел"), Игорь Филиппов ("Урал"), Ильяс Куркаев ("Локомотив");
либеро Роман Мартынюк ("Локомотив"), Валентин Голубев ("Белогорье");
связующие Дмитрий Ковалев ("Урал"), Игорь Кобзарь ("Кузбасс").

Соперниками России на этапе будут сборные Ирана, Польши и Канады. (Владимир Иванов)​

2
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ