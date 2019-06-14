Ильяс Куркаев: "Поляки сконцентрировались на краях, и это дало нам место для маневра"

Блокирующий сборной России Ильяс Куркаев после победы в матче Лиги наций над Польшей (3:1) ответил на вопросы спецкора "СЭ".

– Как вам атмосфера?

– Необычно, что столько людей собралось на игре, где не было хозяев. Ни одна из сборных им не близка, но, видимо, они так сильно любят волейбол, что готовы поддерживать всех. Лишь бы видеть игру. Это, конечно, добавляет эмоций игрокам. Приятно.

– Не чувствовали себя не в своей тарелке, когда они пели на подачах?

– Да нет. И в Бразилии громко болеют, и в Польше, от этого можно абстрагироваться. Сейчас меня это уже не так выбивает из колеи, как раньше.

– Вы с Яковлевым в первых партиях просто феерили. Практически всю атаку тащили на себе.

– Тем и хороши командные виды спорта. Здесь не бывает так, чтобы у всех получалось каждый день. Всякие моменты случаются. Сегодня у парней не все получалось в начале, поскольку соперник был сконцентрирован именно на них. Но это оставило место для маневра нам. Молодцы пасующие – переключились. А мы не подвели. Мы же тоже любим атаковать.

– Это уже все поняли.

– И вот как раз когда поляки стали переключаться на нас, сразу же начал повышаться процент у краев. Это нормальное командное взаимодействие. У нас сбалансированная команда, можем в случае чего друг друга подстраховать. Плюс Туомас активно подсказывал. И оба связующих классно сработали.

– Обыграть действующих чемпионов мира особенно приятно?

– Там ведь тоже простые ребята, нашего же возраста. У них сильная сборная, в принципе, у нас равные команды, но сегодня победить удалось нам. Их статус преимущества сам по себе не дает. Возможно, если бы играли Курек, Кубяк, Фабиан – какое-то давление было бы. С другой стороны, это же давало бы нам еще больше задора. (Владимир Иванов)​