"Финал шести" волейбольной Лиги наций состоится в Чикаго

"Финал шести" Лиги наций по волейболу состоится в Чикаго, сообщает пресс-служба Международной федераии волейбола (FIVB). Матчи пройдут с 10 по 14 июля. Шесть сборных будут разбиты на две группы по три команды. После группового турнира две лучшие выйдут в полуфинал.

Сборная США получила путевку в "Финал шести" как хозяйка турнира. Еще пять участников будут определены по итогам предварительного турнира. В нем 16 сборных сыграют в круговом формате. Матчи состоятся в 16 разных странах с 31 мая по 24 июня.

В прошлом году Лигу наций выиграла сборная России. Это был первый розыгрыш турнира, заменивший Мировую лигу.