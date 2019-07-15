Дмитрий Свищев: "Победа России в Лиге наций очень важна в преддверии чемпионата Европы и Олимпиады"

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что победа мужской сборной России в Лиге наций особенно важна в преддверии чемпионата Европы и Олимпийских игр.

– Смотрел финальную игру Лиги наций сегодня ночью, это очень серьезный турнир, победить в нем – мечта лучших команд мира, – цитирует ТАСС Свищева. – Турнир проходил в США, и в финале нашей команде было тяжело – и из-за разницы во времени, и из-за поддержки трибун. Российских болельщиков было немного, домашние трибуны очень мощно поддерживали американцев, но мы смогли с этим справиться.

В преддверии Олимпийских игр и чемпионата Европы этот турнир очень важен, особенно в рамках подготовки. Поздравляю всю нашу команду, замечательно сыграли. Это большой успех и для тренерского штаба, который выбрал правильную стратегию игры, так что это закономерная победа.

В финальном матче турнира, который проходил в Чикаго, российские волейболисты обыграли сборную США со счетом 3-1. Россияне второй год подряд стали победителями турнира.