Алексей Вербов: "Последние годы работы Саммелвуо показательны"

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Алексей Вербов, принявший решение о завершении игровой карьеры, в интервью "СЭ" рассказал о победе сборной России в финале Лиги наций, о возможности его появления на площадке в роли игрока и использовании настольных игр в работе.

Напомним, Вербов перешел на пост в тренерском штабе "Зенита", а на прошедших выходных взял в качестве главного тренера студенческой сборной бронзу Универсиады в Неаполе.

– Смотрели ли победный финал Лиги наций?

– После Универсиады я переезжал в Испанию, и в прямом эфире трансляцию не нашел, VPN подвел. Но сейчас в записи буду смотреть. Ребята – молодцы однозначно.

– Вы хорошо знаете Туомаса Саммелвуо, главного тренера сборной России. Нравится его стиль работы?

– Последние годы его работы показательны. Он добился максимума с Кемерово, выиграл первый турнир со сборной. Даже смешно, что я ему оценку какую-то даю. Он абсолютно компетентен. Для меня даже важно другое, как играет команда, какие в ней взаимоотношения, готовы ли биться друг за друга. А здесь у него все в порядке. Его основная философия – объединять. Чтобы приходили на тренировки не как на каторгу или войну, а за счастьем. Я эту идеологию поддерживаю. Нужно не заставлять игроков приезжать в сборную и тренировать насильно, а убеждать, чтобы они сами этого хотели. Так будет гораздо легче на соревнованиях. (Дмитрий Кузнецов)

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