Женская сборная России победила Словакию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы
17:44
Женская сборная России одержала четвертую победу на групповом этапе чемпионата Европы. В заключительном матче на этой стадии россиянки победили команду Словакии со счетом 3:0.
Напомним, сборная России досрочно гарантировала себе участие в 1/8 финала. В плей-офф соперниками россиянок станет Польша или Бельгия.
Волейбол
Чемпионат Европы. Женщины
Группа D
Словакия — Россия — 0:3 (14:25, 9:25, 12:25)
29 августа.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...