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Женская сборная России победила Словакию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы

17:44
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Женская сборная России одержала четвертую победу на групповом этапе чемпионата Европы. В заключительном матче на этой стадии россиянки победили команду Словакии со счетом 3:0.

Напомним, сборная России досрочно гарантировала себе участие в 1/8 финала. В плей-офф соперниками россиянок станет Польша или Бельгия.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

Группа D

Словакия — Россия — 0:3 (14:25, 9:25, 12:25)

29 августа.

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/euro/2019/

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