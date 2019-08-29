Женская сборная России победила Словакию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы

Женская сборная России одержала четвертую победу на групповом этапе чемпионата Европы. В заключительном матче на этой стадии россиянки победили команду Словакии со счетом 3:0.

Напомним, сборная России досрочно гарантировала себе участие в 1/8 финала. В плей-офф соперниками россиянок станет Польша или Бельгия.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

Группа D

Словакия — Россия — 0:3 (14:25, 9:25, 12:25)

29 августа.