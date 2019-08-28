Женская сборная России победила Испанию и гарантировала выход в плей-офф чемпионата Европы

Женская сборная России одержала третью победу на групповом этапе чемпионата Европы. Россиянки победили команду Испании со счетом 3:0.

В следующем туре сборная России сыграет заключительную встречу с командой Словакии. Игра состоится 29 августа.

Россиянки после трех побед и одного поражения не опустятся ниже четвертого места в группе, тем самым они гарантировали себе место в 1/8 финала.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

Группа D

Россия — Испания — 3:0 (25:15, 25:19, 25:22)

28 августа.