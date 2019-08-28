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Женская сборная России победила Испанию и гарантировала выход в плей-офф чемпионата Европы

19:58
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Женская сборная России одержала третью победу на групповом этапе чемпионата Европы. Россиянки победили команду Испании со счетом 3:0.

В следующем туре сборная России сыграет заключительную встречу с командой Словакии. Игра состоится 29 августа.

Россиянки после трех побед и одного поражения не опустятся ниже четвертого места в группе, тем самым они гарантировали себе место в 1/8 финала.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

Группа D

Россия — Испания — 3:0 (25:15, 25:19, 25:22)

28 августа.

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/euro/2019/

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