Вадим Панков: «Не могу сказать, что было с Воронковой»

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков прокомментировал победу над Бельгией в 1/8 финала чемпионата Европы (3:1).

— Как вам содержание игры?

— Меня все порадовало. Мы выиграли и сделали это достойно. Двигаемся дальше. Посмотрим, с кем играть в четвертьфинале.

— У вас есть сомнения, что Италия не победит Словакию?

— Я не буду загадывать. Меня абсолютно не волнует, кто из них пройдет дальше.

— Игра-то налаживается?

— Мы сейчас хорошо играем. У нас бывают моменты небольшого расслабления — как в третьей партии. Плюс в концовке ощущалась усталость. Но в целом — все в порядке.

— Что сегодня было с Воронковой?

— Не могу сказать. Она сегодня была совершенно не готова играть. Допустила пять ошибок подряд. Причем во всех элементах. Я сделал замену, выпустил Риту Курило. Надо готовиться к матчам. Сейчас каждая игра жизненно важна, а выходить, чтобы настолько ничего не получалось, это невозможно. Нужно показывать мастерство и класс игрока сборной России.

— Романова с Курило вышли хорошо?

— Романова — нормально, но в конце опять начинала придумывать какие-то абсолютно ненужные передачи. Еще не все четко. Но Романова — молодец. Курило — хорошо. Пока еще не держит весь матч, но сегодня порадовала. Достойно. (Владимир Иванов)