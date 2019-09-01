Вадим Панков: «Не могу сказать, что было с Воронковой»
Главный тренер женской сборной России Вадим Панков прокомментировал победу над Бельгией в 1/8 финала чемпионата Европы (3:1).
— Как вам содержание игры?
— Меня все порадовало. Мы выиграли и сделали это достойно. Двигаемся дальше. Посмотрим, с кем играть в четвертьфинале.
— У вас есть сомнения, что Италия не победит Словакию?
— Я не буду загадывать. Меня абсолютно не волнует, кто из них пройдет дальше.
— Игра-то налаживается?
— Мы сейчас хорошо играем. У нас бывают моменты небольшого расслабления — как в третьей партии. Плюс в концовке ощущалась усталость. Но в целом — все в порядке.
— Что сегодня было с Воронковой?
— Не могу сказать. Она сегодня была совершенно не готова играть. Допустила пять ошибок подряд. Причем во всех элементах. Я сделал замену, выпустил Риту Курило. Надо готовиться к матчам. Сейчас каждая игра жизненно важна, а выходить, чтобы настолько ничего не получалось, это невозможно. Нужно показывать мастерство и класс игрока сборной России.
— Романова с Курило вышли хорошо?
— Романова — нормально, но в конце опять начинала придумывать какие-то абсолютно ненужные передачи. Еще не все четко. Но Романова — молодец. Курило — хорошо. Пока еще не держит весь матч, но сегодня порадовала. Достойно. (Владимир Иванов)