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Турция и Хорватия одержали победу на чемпионате Европы по волейболу

20:15

Турция и Хорватия одержали победу на чемпионате Европы по волейболу

Турция победила Швецию (3:0) в матче женского чемпионата Европы по волейболу среди женщин. Хорватия с аналогичным результатом обыграла Словакию.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа C

Хорватия — Словакия — 3:0 (25:21, 25:14, 25:13)

22 августа. Задар. «Kresimir Cosic Hall».

Группа D

Турция — Швеция — 3:0 (31:29, 25:21, 25:11)

22 августа. Клуж-Напока. «BTarena».

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Артем Бухаев все материалы автора

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