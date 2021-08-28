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Швеция и Нидерланды вышли в 1/4 финала женского чемпионата Европы

23:06

Определились первые участницы 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу.

Сборная Швеции на тай-брейке обыграла Болгарию, а Нидерланды победили Германию.

Напомним, что сборная России проведет свой матч против Белоруссии 30 августа.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

1/8 финала

Болгария — Швеция — 2:3 (25:12, 21:25, 22:25, 25:14, 17:19)

Нидерланды — Германия — 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:23)

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Иван Шитик все материалы автора

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