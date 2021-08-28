Швеция и Нидерланды вышли в 1/4 финала женского чемпионата Европы
23:06
Определились первые участницы 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу.
Сборная Швеции на тай-брейке обыграла Болгарию, а Нидерланды победили Германию.
Напомним, что сборная России проведет свой матч против Белоруссии 30 августа.
Волейбол
Чемпионат Европы. Женщины
1/8 финала
Болгария — Швеция — 2:3 (25:12, 21:25, 22:25, 25:14, 17:19)
Нидерланды — Германия — 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:23)
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