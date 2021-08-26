Россия разгромила Боснию и Герцеговину в матче женского чемпионата Европы
19:20
Женская сборная России одержала очередную победу на групповом этапе чемпионата Европы. Россиянки уверенно разобрались с командой Боснии и Герцеговины.
Встреча закончилась в трех сетах — 25:12, 25:20, 25:19.
Россиянки одержали третью победу на турнире, прервав серию из двух неудач подряд.
Сборная России ранее обеспечила себе выход в 1/8 финала, соперник российской сборной станет известен позднее.
Волейбол
Чемпионат Европы. Женщины
Группа A
Россия — Босния и Герцеговина — 3:0 (25:12, 25:20, 25:19)
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