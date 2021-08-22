Сегодня, 22 августа, женская сборная России сыграет против Азербайджана на групповом турнира чемпионата Европы по волейболу 2021. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

В первой встрече наша сборная победила Францию со счетом 3:1. Также в группе А играют команды Бельгии, Сербии и Боснии и Герцеговины. Матчи этой группы пройдут в Белграде (Сербия). В плей-офф выйдут по четыре команды из группы.

Состав сборной России на ЧМ — здесь.

Матч Россия — Азербайджан можно посмотреть на телеканале «Матч Игра» в 18.00 (мск).