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Россия — Азербайджан: где смотреть матч женского чемпионата Европы

16:45
Женская сборная России сыграет против Азербайджана. Фото eurovolley.cev.eu
Женская сборная России сыграет против Азербайджана. Фото eurovolley.cev.eu
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Сегодня, 22 августа, женская сборная России сыграет против Азербайджана на групповом турнира чемпионата Европы по волейболу 2021. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

В первой встрече наша сборная победила Францию со счетом 3:1. Также в группе А играют команды Бельгии, Сербии и Боснии и Герцеговины. Матчи этой группы пройдут в Белграде (Сербия). В плей-офф выйдут по четыре команды из группы.

Состав сборной России на ЧМ — здесь.

Матч Россия — Азербайджан можно посмотреть на телеканале «Матч Игра» в 18.00 (мск).

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Сергей Ревенко все материалы автора

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