Сербия и Хорватия одержали победы на чемпионате Европы

В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Сербии победила команду Боснии и Герцеговины (3:0). Хорватия с аналогичным счетом по партиям обыграла Швейцарию.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа A

Сербия — Босния и Герцеговина — 3:0 (25:11, 25:18, 25:14)

19 августа. Белград. «Stark Arena».

Группа C

Хорватия — Швейцария — 3:0 (25:20, 25:19, 25:21)

19 августа. Задар. «Kresimir Cosic Hall».