Сербия и Хорватия одержали победы на чемпионате Европы
19:35
В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Сербии победила команду Боснии и Герцеговины (3:0). Хорватия с аналогичным счетом по партиям обыграла Швейцарию.
Чемпионат Европы. Женщины
Группа A
Сербия — Босния и Герцеговина — 3:0 (25:11, 25:18, 25:14)
19 августа. Белград. «Stark Arena».
Группа C
Хорватия — Швейцария — 3:0 (25:20, 25:19, 25:21)
19 августа. Задар. «Kresimir Cosic Hall».
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