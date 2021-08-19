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Сербия и Хорватия одержали победы на чемпионате Европы

19:35

В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Сербии победила команду Боснии и Герцеговины (3:0). Хорватия с аналогичным счетом по партиям обыграла Швейцарию.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа A

Сербия — Босния и Герцеговина — 3:0 (25:11, 25:18, 25:14)

19 августа. Белград. «Stark Arena».

Группа C

Хорватия — Швейцария — 3:0 (25:20, 25:19, 25:21)

19 августа. Задар. «Kresimir Cosic Hall».

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Евгений Петров все материалы автора

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