Германия и Турция одержали победы на чемпионате Европы по волейболу среди женщин
19:14
Женская сборная Германии обыграла команду Греции в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу (3:0).
В еще одной встрече группового этапа Турция выиграла у Нидерландов со счетом 3:0.
Волейбол
Чемпионат Европы. Женщины
Группа B
Германия — Греция — 3:0 (25:20, 25:17, 25:22)
24 августа. Пловдив. Kolodruma.
Группа D
Нидерланды — Турция — 0:3 (21:25, 21:25, 20:25)
24 августа. Клуж-Напока. BTarena.
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