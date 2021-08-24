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Германия и Турция одержали победы на чемпионате Европы по волейболу среди женщин

19:14

Женская сборная Германии обыграла команду Греции в матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу (3:0).

В еще одной встрече группового этапа Турция выиграла у Нидерландов со счетом 3:0.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

Группа B

Германия — Греция — 3:0 (25:20, 25:17, 25:22)

24 августа. Пловдив. Kolodruma.

Группа D

Нидерланды — Турция — 0:3 (21:25, 21:25, 20:25)

24 августа. Клуж-Напока. BTarena.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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