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Женская сборная Нидерландов обыграла Францию на чемпионате Европы по волейболу

19:19

В матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Нидерландов победила команду Франции (3:0). Счет в партиях — 25:10, 25:10, 25:18.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа D

Финляндия — Нидерланды — 0:3 (10:25, 10:25, 18:25)

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Евгений Петров все материалы автора

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