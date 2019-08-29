Евгения Старцева: «Рано говорить, какие мы классные. Это еще не плей-офф»

Связующая сборной России Евгения Старцева попросила не переоценивать результат команды, которая вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, а также оценила результат игры против Словакии (3:0).

— Тьфу-тьфу, вот что хочется сказать, — улыбнулась в микст-зоне Евгения Старцева. — Мы настраивались, что хозяйки дадут нам серьезный бой, но у нас в этой игре получилось все запланированное.

— Наверное, впервые на этом турнире.

— Да, прошлыми матчами я не особенно довольна. Честно говоря, почти все недовольны. Было много ошибок, много глупостей. Сегодня было куда еще лучше. Это пока еще не плей-офф, рано радоваться и говорить, какие мы классные. Просто сделали шажочек.

— В прошлых играх у вас было не все хорошо во взаимодействии с нападающими. Кажется, сыгрываетесь?

— Честно скажу, я пока не в самой оптимальной форме. Могу и умею значительно лучше. И буду это делать. Такие игры приносят уверенность как мне, так и всей команде. Будем двигаться вперед.

— Набирать форму по ходу короткого турнира — насколько это реально?

— Реально. Проблема больше не в физической форме, а в уверенности, во взаимодействии между игроками. И от меня, как от дирижера команды, в этом смысле многое зависит. (Владимир Иванов)