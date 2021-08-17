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Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: расписание матчей сборной России

18:20
Сборная России по волейболу. Фото rusvolleyteam, Instagram
Сборная России по волейболу. Фото rusvolleyteam, Instagram
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С 18 августа по 4 сентября 2021 года в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии пройдет чемпионат Европы по волейболу среди женщин.

Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Азербайджана, Бельгии, Сербии и Боснии и Герцеговины. В плей-офф выйдут по четыре команды из группы.

Расписание матчей сборной России:

20 августа. Россия — Франция. 21:00 мск.

22 августа. Россия — Азербайджан. 18:00.

23 августа. Бельгия — Россия. 18:00.

25 августа. Сербия — Россия. 21:00.

26 августа. Россия — Босния и Герцеговина. 18:00.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/euro/2021/calendar/

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Руслан Абушкин все материалы автора

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