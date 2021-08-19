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Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: расписание, результаты матчей 19 августа

07:00
В четверг на женском ЧЕ — 6 матчей. Фото Reuters
В четверг на женском ЧЕ — 6 матчей. Фото Reuters

В четверг, 19 августа, на чемпионате Европы по волейболу среди женщин пройдут 6 матчей. Время начала игр — московское.

Чемпионат Европы по волейболу-2021

Группа D. Швеция — Финляндия. 16:00

Группа B. Испания — Чехия. 17:30

Группа A. Сербия — Босния и Герцеговина. 18:00

Группа C. Хорватия — Швейцария. 18:00

Группа D. Нидерланды — Украина. 19:00

Группа B. Германия — Польша. 20:30

Сборная России, выступающая в группе А, проведет первую игру в пятницу, 20 августа, против Франции.

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