Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: расписание, результаты матчей 19 августа
07:00
В четверг, 19 августа, на чемпионате Европы по волейболу среди женщин пройдут 6 матчей. Время начала игр — московское.
Чемпионат Европы по волейболу-2021
Группа D. Швеция — Финляндия. 16:00
Группа B. Испания — Чехия. 17:30
Группа A. Сербия — Босния и Герцеговина. 18:00
Группа C. Хорватия — Швейцария. 18:00
Группа D. Нидерланды — Украина. 19:00
Группа B. Германия — Польша. 20:30
Сборная России, выступающая в группе А, проведет первую игру в пятницу, 20 августа, против Франции.
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