Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: расписание и результаты матчей 24 августа

Во вторник, 24 августа, пройдут восемь матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Чемпионат Европы по волейболу-2021

(время начала матчей московское)

Группа B. Германия — Греция. 17:30

Группа D. Нидерланды — Турция. 17:30

Группа A. Босния и Герцеговина — Бельгия. 18:00

Группа C. Венгрия — Хорватия. 18:00

Группа B. Болгария — Чехия. 20:30

Группа D. Румыния — Финляндия. 20:30

Группа A. Азербайджан — Сербия. 21:00

Группа C. Швейцария — Словакия. 21:00

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь