Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: расписание и результаты матчей 24 августа
08:25
Во вторник, 24 августа, пройдут восемь матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин.
Чемпионат Европы по волейболу-2021
(время начала матчей московское)
Группа B. Германия — Греция. 17:30
Группа D. Нидерланды — Турция. 17:30
Группа A. Босния и Герцеговина — Бельгия. 18:00
Группа C. Венгрия — Хорватия. 18:00
Группа B. Болгария — Чехия. 20:30
Группа D. Румыния — Финляндия. 20:30
Группа A. Азербайджан — Сербия. 21:00
Группа C. Швейцария — Словакия. 21:00
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь
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