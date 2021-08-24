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Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: расписание и результаты матчей 24 августа

08:25
Женская сборная Словакии. Фото Twitter
Женская сборная Словакии. Фото Twitter

Во вторник, 24 августа, пройдут восемь матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Чемпионат Европы по волейболу-2021
(время начала матчей московское)

Группа B. Германия — Греция. 17:30

Группа D. Нидерланды — Турция. 17:30

Группа A. Босния и Герцеговина — Бельгия. 18:00

Группа C. Венгрия — Хорватия. 18:00

Группа B. Болгария — Чехия. 20:30

Группа D. Румыния — Финляндия. 20:30

Группа A. Азербайджан — Сербия. 21:00

Группа C. Швейцария — Словакия. 21:00

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь

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