Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: результаты матчей 20 августа
08:00
В воскресенье, 22 августа, на чемпионате Европы среди женщин пройдут 8 матчей. Сборная России после победы над Францией проведет вторую игру — с Азербайджаном.
Чемпионат Европы по волейболу-2021
Группа B. Греция — Испания. 16:00
Группа D. Турция — Швеция. 17:30
Группа A. Россия — Азербайджан. 18:00
Группа C. Хорватия — Словакия. 18:00
Группа B. Германия — Болгария. 19:00
Группа D. Нидерланды — Румыния. 20:30
Группа C. Италия — Венгрия. 21:00
Группа A. Сербия — Бельгия. 21:00
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