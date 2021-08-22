Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: результаты матчей 20 августа

В воскресенье, 22 августа, на чемпионате Европы среди женщин пройдут 8 матчей. Сборная России после победы над Францией проведет вторую игру — с Азербайджаном.

Чемпионат Европы по волейболу-2021

Группа B. Греция — Испания. 16:00

Группа D. Турция — Швеция. 17:30

Группа A. Россия — Азербайджан. 18:00

Группа C. Хорватия — Словакия. 18:00

Группа B. Германия — Болгария. 19:00

Группа D. Нидерланды — Румыния. 20:30

Группа C. Италия — Венгрия. 21:00

Группа A. Сербия — Бельгия. 21:00