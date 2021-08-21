ЧЕ по волейболу среди женщин: расписание и результаты матчей 21 августа

В субботу, 21 августа, проходит очередной игровой день чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Чемпионат Европы по волейболу-2021, групповой этап

Группа D. Финляндия — Украина (17:30 мск)

Группа B. Чехия — Польша (17:30)

Группа C. Белоруссия — Хорватия (18:00)

Группа A. Азербайджан — Босния и Герцеговина (19:00)

Группа B. Болгария — Испания (20:30)

Группа D. Румыния — Швеция (20:30)

Группа C. Венгрия — Швейцария (21:00)

Группа A. Франция — Сербия (22:00)

Сборная России выступает в группе А и в первом матче обыграла Францию со счетом 3:1.

Расписание всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь