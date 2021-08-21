ЧЕ по волейболу среди женщин: расписание и результаты матчей 21 августа
10:00
В субботу, 21 августа, проходит очередной игровой день чемпионата Европы по волейболу среди женщин.
Чемпионат Европы по волейболу-2021, групповой этап
Группа D. Финляндия — Украина (17:30 мск)
Группа B. Чехия — Польша (17:30)
Группа C. Белоруссия — Хорватия (18:00)
Группа A. Азербайджан — Босния и Герцеговина (19:00)
Группа B. Болгария — Испания (20:30)
Группа D. Румыния — Швеция (20:30)
Группа C. Венгрия — Швейцария (21:00)
Группа A. Франция — Сербия (22:00)
Сборная России выступает в группе А и в первом матче обыграла Францию со счетом 3:1.
Расписание всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь
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