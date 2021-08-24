Бельгия обыграла Боснию на чемпионате Европы
19:56
Сборная Бельгии победила команду Боснии и Герцеговины (3:0) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди женщин.
Счет в партиях — 25:23, 25:19, 25:15. Бельгийки набрали восемь очков и занимают второе место в группе А. У Боснии три очка и пятая позиция.
Чемпионат Европы. Женщины
Группа A
Босния и Герцеговина — Бельгия — 0:3 (23:25, 19:25, 15:25)
24 августа. Белград. Stark Arena.
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