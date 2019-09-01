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Александр Яременко: «Сборная России прогрессирует от матча к матчу»

19:21
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Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу, обыграв команду Бельгии (3:1). Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко отметил прогресс команды по ходу турнира.

«Хорошо, что мы обыграли сильного соперника, — приводит слова функционера ТАСС. — Команда прогрессирует от матча к матчу, видны позитивные моменты. Конечно, потеря блокирующей сборной России Ирины Фетисовой стала серьезной. Теперь сборной России, скорее всего, предстоит играть с сильными итальянками».

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6830084

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