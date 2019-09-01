Александр Яременко: «Сборная России прогрессирует от матча к матчу»

Женская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу, обыграв команду Бельгии (3:1). Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко отметил прогресс команды по ходу турнира.

«Хорошо, что мы обыграли сильного соперника, — приводит слова функционера ТАСС. — Команда прогрессирует от матча к матчу, видны позитивные моменты. Конечно, потеря блокирующей сборной России Ирины Фетисовой стала серьезной. Теперь сборной России, скорее всего, предстоит играть с сильными итальянками».