Женская сборная России назвала состав на чемпионат Европы

Стал известен состав женской сборной России по волейболу на чемпионат Европы.

Состав сборной России.

Связующие

Татьяна Романова (1994, 178, «Уралочка-НТМК»)

Евгения Старцева (1989, 185, «Динамо-Казань» Свердловская обл.)

Нападающие (диагональные и доигровщики)

Наталия Гончарова (1989, 194, «Динамо Москва»)

Мария Халецкая (1994, 195, «Динамо Кр»)

Ирина Воронкова (1995, 190, «Локомотив», Калининград)

Маргарита Курило (1993, 185, «Енисей», Красноярск)

Ксения Парубец (1994, 183, «Уралочка-НТМК», Свердловская обл.)

Анна Лазарева (1997, 190, «Динамо Москва»)

Блокирующие

Екатерина Ефимова (1993, 192, «Динамо Москва»)

Ирина Королева (1991, 196, «Динамо-Казань»)

Ангелина Лазоренко (1998, 193, «Волеро», Франция)

Ирина Фетисова (1994, 190, «Динамо Москва»)

Либеро

Алла Галкина (1992, 178, «Локомотив»)

Дарья Пилипенко (1990, 177, «Динамо-Метар»)

Главный тренер — Вадим Панков

Старший тренер — Сержио Бузато

Тренер — Юрий Булычев

Генеральный менеджер — Андрей Ерхов

Чемпионат Европы пройдет с 23 августа по 8 сентября в Турции, Словакии, Венгрии и Польше.

Россиянки на предварительном этапе играют в группе D в Братиславе (Словакия). Соперники — Белоруссия, Швейцария, Германия, Испания и Словакия. Для выхода в плей-офф нужно занять не ниже четвертого места.