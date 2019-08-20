Женская сборная России назвала состав на чемпионат Европы
Стал известен состав женской сборной России по волейболу на чемпионат Европы.
Состав сборной России.
Связующие
Татьяна Романова (1994, 178, «Уралочка-НТМК»)
Евгения Старцева (1989, 185, «Динамо-Казань» Свердловская обл.)
Нападающие (диагональные и доигровщики)
Наталия Гончарова (1989, 194, «Динамо Москва»)
Мария Халецкая (1994, 195, «Динамо Кр»)
Ирина Воронкова (1995, 190, «Локомотив», Калининград)
Маргарита Курило (1993, 185, «Енисей», Красноярск)
Ксения Парубец (1994, 183, «Уралочка-НТМК», Свердловская обл.)
Анна Лазарева (1997, 190, «Динамо Москва»)
Блокирующие
Екатерина Ефимова (1993, 192, «Динамо Москва»)
Ирина Королева (1991, 196, «Динамо-Казань»)
Ангелина Лазоренко (1998, 193, «Волеро», Франция)
Ирина Фетисова (1994, 190, «Динамо Москва»)
Либеро
Алла Галкина (1992, 178, «Локомотив»)
Дарья Пилипенко (1990, 177, «Динамо-Метар»)
Главный тренер — Вадим Панков
Старший тренер — Сержио Бузато
Тренер — Юрий Булычев
Генеральный менеджер — Андрей Ерхов
Чемпионат Европы пройдет с 23 августа по 8 сентября в Турции, Словакии, Венгрии и Польше.
Россиянки на предварительном этапе играют в группе D в Братиславе (Словакия). Соперники — Белоруссия, Швейцария, Германия, Испания и Словакия. Для выхода в плей-офф нужно занять не ниже четвертого места.